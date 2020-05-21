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Розкрадання 150 тисяч тонн
зерна: у МВС пояснили, чому...

Розкрадання 150 тисяч тонн зерна: у МВС пояснили, чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:24

Розкрадання 150 тисяч тонн зерна: у МВС пояснили, чому...

Пропонуємо до обговорення:
Раніше поліція не мала підстав перевіряти, чи наявні у Держрезерві 150 тисяч тонн зерна, нестачу якого виявив аудит, бо попередні перевірки показували, що в системі все добре.

Дивися повний текст Розкрадання 150 тисяч тонн зерна: у МВС пояснили, чому раніше не перевіряли Держрезерв.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:24

Когда будут посадки
gregorik777
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:19

  gregorik777 написав:Когда будут посадки

Но на это все нужно время – перемерить, перевесить
так что может оказаться что все нормально, стране нужны зажиточные граждане ;)
Igorten
 
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