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У "Нафтогазі" розповіли,
як можна буде змінити...

У "Нафтогазі" розповіли, як можна буде змінити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:52

У "Нафтогазі" розповіли, як можна буде змінити...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні змінити постачальника так, як хоче клієнт, практично неможливо.

Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" розповіли, як можна буде змінити постачальника газу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:53

Только киевоблгаз сбыт рисует долги без каких либо пояснений и ждёт когда лохи- население ему оплатят вымышленный долг. И при этом все знают о этом мошенничестве во всем государстве и ничего не делают. А просто грабят население создав условия для мошенников фирташа
slava19751975v
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