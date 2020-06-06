Сьогодні змінити постачальника так, як хоче клієнт, практично неможливо.
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" розповіли, як можна буде змінити постачальника газу.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 11:52
У "Нафтогазі" розповіли, як можна буде змінити...
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Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" розповіли, як можна буде змінити постачальника газу.
Додано: Вів 09 чер, 2020 11:53
Только киевоблгаз сбыт рисует долги без каких либо пояснений и ждёт когда лохи- население ему оплатят вымышленный долг. И при этом все знают о этом мошенничестве во всем государстве и ничего не делают. А просто грабят население создав условия для мошенников фирташа
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