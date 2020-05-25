Про це повідомила Finance.ua пресслужба банку.
Дивися повний текст ПриватБанк запустив сервіс «Готівка на касі».
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Додано: Вів 09 чер, 2020 11:57
ПриватБанк запустив сервіс «Готівка на касі»
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Дивися повний текст ПриватБанк запустив сервіс «Готівка на касі».
Додано: Вів 09 чер, 2020 11:58
Хорошо, что в этой бессмысленной фигне участвуют только дебетовые карты.
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