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ПриватБанк запустив
сервіс «Готівка на касі»

ПриватБанк запустив сервіс «Готівка на касі»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:57

ПриватБанк запустив сервіс «Готівка на касі»

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Finance.ua пресслужба банку.

Дивися повний текст ПриватБанк запустив сервіс «Готівка на касі».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:58

Хорошо, что в этой бессмысленной фигне участвуют только дебетовые карты.
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:43

А это снятие будет отображаться в логе операций в приват24 с пометкой "снятие" или будет как трата на кассе?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:59

А когда будет: Дякуэмо що Ви з нами!!! Ось Вам 50 000 грн!!!
mapamapa
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