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ПриватБанк запустив сервіс «Готівка на касі»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 чер, 2020 11:57
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Finance.ua пресслужба банку.
Дивися повний текст ПриватБанк запустив сервіс «Готівка на касі»
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R2
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Додано: Вів 09 чер, 2020 11:58
Хорошо, что в этой бессмысленной фигне участвуют только дебетовые карты.
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avk
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Додано: Вів 09 чер, 2020 13:43
А это снятие будет отображаться в логе операций в приват24 с пометкой "снятие" или будет как трата на кассе?
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RomanTik
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Додано: Вів 09 чер, 2020 13:59
А когда будет: Дякуэмо що Ви з нами!!! Ось Вам 50 000 грн!!!
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mapamapa
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:40
avk написав:
Хорошо, что в этой бессмысленной фигне участвуют только дебетовые карты.
Статистика использования банкоматов показывает, что достаточно много народу снимает 100-200-500 грн. И это как раз легко можно решить на кассе, что намного все упрощает.
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Конрад Карлович
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Додано: Вів 09 чер, 2020 16:17
А тема яркая кто не понял. Выходные был на даче с собой карта привата и 200 гривен налом по запаре расплатился ими за сигареты а на маршрутку до Киева за двоих уже не хватало и банкомата в радиусе 30 км НЕТ а магазин с терминалом в километре ходьбы жаль эта тема тогда ещё не всплывала отдолжил полтинник у соседа
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matyushin_axo
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Додано: Вів 09 чер, 2020 20:22
Конрад Карлович написав: avk написав:
Хорошо, что в этой бессмысленной фигне участвуют только дебетовые карты.
Статистика использования банкоматов показывает, что достаточно много народу снимает 100-200-500 грн. И это как раз легко можно решить на кассе, что намного все упрощает.
Купюра ниже 100 грн в банкоматах - редкость. В Привате даже 100 грн редкость, чаще 200.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 14:47
matyushin_axo написав:
собой карта привата и 200 гривен налом по запаре расплатился ими за сигареты а на маршрутку до Киева за двоих уже не хватало и банкомата в радиусе 30 км НЕТ а магазин с терминалом в километре ходьбы жаль эта тема тогда ещё не всплывала отдолжил полтинник у соседа
Это клиника. Вы ехали куда-то с 200 грн в кармане на ДВОИХ ? Ок, а если будут проходить плановые (или не плановые) работы в банке, будете стоять и ждать их завершения ? А вот мошенники быстро придумают как это использовать с пользой.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 14:52
Конрад Карлович написав: avk написав:
Хорошо, что в этой бессмысленной фигне участвуют только дебетовые карты.
Статистика использования банкоматов показывает, что достаточно много народу снимает 100-200-500 грн. И это как раз легко можно решить на кассе, что намного все упрощает.
Большая часть снимают по немного. потому что не могут долго держать в руках деньги. Как появляются в руках деньги - сразу происходит неудержимая тяга их потратить.
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