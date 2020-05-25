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ПриватБанк запустив
сервіс «Готівка на касі»

ПриватБанк запустив сервіс «Готівка на касі»
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:57

ПриватБанк запустив сервіс «Готівка на касі»

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Finance.ua пресслужба банку.

Дивися повний текст ПриватБанк запустив сервіс «Готівка на касі».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:58

Хорошо, что в этой бессмысленной фигне участвуют только дебетовые карты.
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:43

А это снятие будет отображаться в логе операций в приват24 с пометкой "снятие" или будет как трата на кассе?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:59

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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:40

Re: ПриватБанк запустив сервіс «Готівка на касі»

  avk написав:Хорошо, что в этой бессмысленной фигне участвуют только дебетовые карты.

Статистика использования банкоматов показывает, что достаточно много народу снимает 100-200-500 грн. И это как раз легко можно решить на кассе, что намного все упрощает.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:17

А тема яркая кто не понял. Выходные был на даче с собой карта привата и 200 гривен налом по запаре расплатился ими за сигареты а на маршрутку до Киева за двоих уже не хватало и банкомата в радиусе 30 км НЕТ а магазин с терминалом в километре ходьбы жаль эта тема тогда ещё не всплывала отдолжил полтинник у соседа
matyushin_axo
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:22

  Конрад Карлович написав:
  avk написав:Хорошо, что в этой бессмысленной фигне участвуют только дебетовые карты.

Статистика использования банкоматов показывает, что достаточно много народу снимает 100-200-500 грн. И это как раз легко можно решить на кассе, что намного все упрощает.

Купюра ниже 100 грн в банкоматах - редкость. В Привате даже 100 грн редкость, чаще 200.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:47

Re: ПриватБанк запустив сервіс «Готівка на касі»

  matyushin_axo написав:собой карта привата и 200 гривен налом по запаре расплатился ими за сигареты а на маршрутку до Киева за двоих уже не хватало и банкомата в радиусе 30 км НЕТ а магазин с терминалом в километре ходьбы жаль эта тема тогда ещё не всплывала отдолжил полтинник у соседа

Это клиника. Вы ехали куда-то с 200 грн в кармане на ДВОИХ ? Ок, а если будут проходить плановые (или не плановые) работы в банке, будете стоять и ждать их завершения ? А вот мошенники быстро придумают как это использовать с пользой.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:52

  Конрад Карлович написав:
  avk написав:Хорошо, что в этой бессмысленной фигне участвуют только дебетовые карты.

Статистика использования банкоматов показывает, что достаточно много народу снимает 100-200-500 грн. И это как раз легко можно решить на кассе, что намного все упрощает.

Большая часть снимают по немного. потому что не могут долго держать в руках деньги. Как появляются в руках деньги - сразу происходит неудержимая тяга их потратить.
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