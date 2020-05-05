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Аваков просить виділити
2,5 мільярда з...

Аваков просить виділити 2,5 мільярда з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:11

Аваков просить виділити 2,5 мільярда з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на лист МВС.

Дивися повний текст Аваков просить виділити 2,5 мільярда з \"антикоронавірусного фонду\" на доплати структурам МВС.
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