Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на лист МВС.
Дивися повний текст Аваков просить виділити 2,5 мільярда з \"антикоронавірусного фонду\" на доплати структурам МВС.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 12:11
Аваков просить виділити 2,5 мільярда з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аваков просить виділити 2,5 мільярда з \"антикоронавірусного фонду\" на доплати структурам МВС.
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:52
А какое отношение МВД имеет к лечению коронавируса?
И так весь бюджет идет на МВД, прокуратуру, Армию, и ВР с президентом.
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