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Аваков просить виділити 2,5 мільярда з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 чер, 2020 12:11
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на лист МВС.
Дивися повний текст Аваков просить виділити 2,5 мільярда з \"антикоронавірусного фонду\" на доплати структурам МВС
.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 12:11
Лутше на пенсию!!!
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Додано: Вів 09 чер, 2020 13:24
А Хищение 150 тысяч тонн зерна - тебя не смущает????
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Додано: Вів 09 чер, 2020 13:46
"мы делили апельсин".
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RomanTik
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Додано: Вів 09 чер, 2020 13:52
А какое отношение МВД имеет к лечению коронавируса?
И так весь бюджет идет на МВД, прокуратуру, Армию, и ВР с президентом.
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blueiceua
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Додано: Вів 09 чер, 2020 14:54
blueiceua
Согласна!!! **** ему в отверстие а не денег.
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Галина441
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