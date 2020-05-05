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Аваков просить виділити
2,5 мільярда з...

Аваков просить виділити 2,5 мільярда з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:11

Аваков просить виділити 2,5 мільярда з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на лист МВС.

Дивися повний текст Аваков просить виділити 2,5 мільярда з \"антикоронавірусного фонду\" на доплати структурам МВС.
R2
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Лутше на пенсию!!!
mapamapa
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:24

А Хищение 150 тысяч тонн зерна - тебя не смущает????
mapamapa
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:46

"мы делили апельсин".
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:52

А какое отношение МВД имеет к лечению коронавируса?
И так весь бюджет идет на МВД, прокуратуру, Армию, и ВР с президентом.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:54

blueiceua

Согласна!!! **** ему в отверстие а не денег.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:19

Re: Аваков просить виділити 2,5 мільярда з...

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papchik
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:55

Дерибанят деньги , предназначенные для борьбы с коронавирусом. Кто на дороги, кто на МВД. Иностранцы шлют помощь в борьбе с вирусом, а у нас дерибанят. А чего с ним бороться? Ну умрёт лишний миллион, другой. Они же вылечатся, а народ как получится.
valera2011
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:04

Мало ему что МВД крышует всю проституцию, наркоту и нелегальный бизнес. После всех событий, что произошли, он еще и деньги требует на доплаты. Уже б молчал и не высовывался. Наглее министра нужно поискать.
777serg87
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:21

Напевно в людей немає грошей на наркоту і проституток
solovej08
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