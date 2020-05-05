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Аваков просить виділити
2,5 мільярда з...

Аваков просить виділити 2,5 мільярда з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:12

Аваков хочет укрепить свою позицию. Люди протестуют против него, а он денег с бюджета хочет взять, особь абсолютно не достойная должности.
egor6508
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R2
на рюкзаки
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