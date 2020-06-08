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ФОП і РРО

ФОП і РРО
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #1234 ... 21>
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:54

ФОП і РРО

Опитування в Вайбер-групі ФОПів показало, що:
~ в 75% ФОПів торгівля впала на ~ 50%! :shock:
~ 5% ФОПів, взагалі, закрили свій бізнес! :shock:
- решта 20% розділилась між "трохи впала торгівля/трохи зросла/залишилась без змін"

ДумайТЕ! - що буде далі?!

п. с.
ФОПи хочуть на надгробній плиті Гетьманцева встановити РРО! :twisted: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 05 чер, 2020 10:55, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:11

  Долярчик написав:Опитування в Вайбер-групі ФОПів показало, що:
~ в 75% ФОПів торгівля впала на ~ 50%! :shock:
~ 5% ФОПів, взагалі, закрили свій бізнес! :shock:
- решта 20% розділилась між "трохи впала торгівля/трохи зросла/залишилась без змін"

ДумайТЕ! - що буде далі?!

п. с.
ФОПи хочуть на надгробній плиті Гетьманцева встановити РРО! :twisted: :mrgreen:

То все це не через карантин, а через РРО, от воно що.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:33

  Долярчик написав:Опитування в Вайбер-групі ФОПів показало, що:
~ в 75% ФОПів торгівля впала на ~ 50%! :shock:
~ 5% ФОПів, взагалі, закрили свій бізнес! :shock:
- решта 20% розділилась між "трохи впала торгівля/трохи зросла/залишилась без змін"

ДумайТЕ! - що буде далі?!

п. с.
ФОПи хочуть на надгробній плиті Гетьманцева встановити РРО! :twisted: :mrgreen:

Так это ж вы сами топили за эту власть полтора года назад и вы лично в том числе! Это ваших рук дело, вот с вас и спрос.
И не кивайте на карантин, процесс пошел еще в прошлом году. Карантин лишь чуть ускорил его и создал прекрасный фон для картины.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:06

ФОП

  flyman написав:Долярчики можуть не скігліти, тому що в Польщі, на звичайному овочевому ринку, стоять касаві апарати, і купивши трускавок з розклади, навіть на пару грошів, тобі видрукують чек.

Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ!
Також ДУЖЕ важливо!!!, що у нас ПДВ на продукти харчування у розмірі 20% - це просто знущання над своїми громадянами. І всі мовчать. Нікому не має до цього діла.
Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.
Для сфери послуг - треба думати як не "навантажити" додатковими податками тих хто і так заробляє копійки.
ПДВ на продукти харчування - Знизити!!!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:21

  Realist написав:
  flyman написав:Долярчики можуть не скігліти, тому що в Польщі, на звичайному овочевому ринку, стоять касаві апарати, і купивши трускавок з розклади, навіть на пару грошів, тобі видрукують чек.

Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ!
Також ДУЖЕ важливо!!!, що у нас ПДВ на продукти харчування у розмірі 20% - це просто знущання над своїми громадянами. І всі мовчать. Нікому не має до цього діла.
Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.
Для сфери послуг - треба думати як не "навантажити" додатковими податками тих хто і так заробляє копійки.
ПДВ на продукти харчування - Знизити!!!

згоден по всім пунктам.
В ЄС на продукти ПДВ від 0 до 6...9% в залежності від типу продукта (крім алкоголя та тютюнових виробів та інших підакцизних товарів)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:09

ФОП

Realist написав:Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ!
Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.


Вы хоть в курсе что на второй группе лимит 5 миллионов, хоть с РРО, хоть без РРО 99 процентов ФОПов заплатят одну и ту же сумму налога, потому что для подавляющего большинства мелких ФОПов это почти фантастическая сумма оборота ?
РРО в этом случае дает возможность только штрафовать.
Теоретики, итить.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:13

  freeze написав:
Realist написав:Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ!
Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.


Вы хоть в курсе что на второй группе лимит 5 миллионов, хоть с РРО, хоть без РРО 99 процентов ФОПов заплатят одну и ту же сумму налога, потому что для подавляющего большинства мелких ФОПов это почти фантастическая сумма оборота ?
РРО в этом случае дает возможность только штрафовать.
Теоретики, итить.

Цікаво тільки, чому це (касовий апарат) працює в Польщі для овочевої точки на базарі, вна Україні досі не можуть зробити подібне. Так Европа жи Азіопа?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 05 чер, 2020 18:13, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:22

  flyman написав:Цікаво тільки, чому це (касовий апарат) працює в Польщі для овочевої точки на базарі, вна Україні досі не можуть зробити подібне. Так Европа жи Азіопа?

Про Азию не нужно: они (китайцы) еще дальше ушли -- оплата смартфоном, прием платежей на него же и "в нем" же касса (шлет все, что нужно сразу в налоговую).
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:29

  flyman написав:Цікаво тільки, чому це (касовий апарат) працює в Польщі для овочевої точки на базарі, вна Україні досі не можуть зробити подібне. Так Европа жи Азіопа?


Возможно у поляков налоги исчисляются по другому.
Но при нашей ситуации выглядит анекдотично, когда несколько десятков тысяч налоговиков будут бегать и кошмарить с проверками пару миллионов ФОПов с единственной целью их оштрафовать, может взяток стрельнуть, но при этом никак не повлияют на сбор налогов от этих ФОПов, поскольку от оборота 0 грн до оборота 5 000 000 грн платится одна и та же сумма налога на той же второй группе.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:38

  Realist написав:
  flyman написав:Долярчики можуть не скігліти, тому що в Польщі, на звичайному овочевому ринку, стоять касаві апарати, і купивши трускавок з розклади, навіть на пару грошів, тобі видрукують чек.

Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ!
Також ДУЖЕ важливо!!!, що у нас ПДВ на продукти харчування у розмірі 20% - це просто знущання над своїми громадянами. І всі мовчать. Нікому не має до цього діла.
Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.
Для сфери послуг - треба думати як не "навантажити" додатковими податками тих хто і так заробляє копійки.
ПДВ на продукти харчування - Знизити!!!

Не хочу встрявати в дискусію про "потрібність РРО" :mrgreen: - так, як бачу ви дуже далекі від цього, - та й не по профілю гілки це.
Але ви зайдіть у Вайбер-групу за посиланням(де є ФОПи з усієї України) і там просто запитайте, наприклад, - "А чого ви боїтесь РРО?" або "Я за те, щоб було РРО, а ви чого проти?"
- і вам там все детально роз'яснять! :D
SaveФОП - Загальноукраїнський
https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w
Сміливо!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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