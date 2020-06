Форуми / Казна: бюджет, податки,

#1234 ... 21> Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:54 ФОП і РРО

~ в 75% ФОПів торгівля впала на ~ 50%!

~ 5% ФОПів, взагалі, закрили свій бізнес!

- решта 20% розділилась між "трохи впала торгівля/трохи зросла/залишилась без змін"



ДумайТЕ! - що буде далі?!



п. с.

ФОПи хочуть на надгробній плиті Гетьманцева встановити РРО! Опитування в Вайбер-групі ФОПів показало, що:~ в 75% ФОПів торгівля впала на ~ 50%!~ 5% ФОПів, взагалі, закрили свій бізнес!- решта 20% розділилась між "трохи впала торгівля/трохи зросла/залишилась без змін"ДумайТЕ! - що буде далі?!п. с.ФОПи хочуть на надгробній плиті Гетьманцева встановити РРО!

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!

Долярчик

Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:11

~ в 75% ФОПів торгівля впала на ~ 50%!

~ 5% ФОПів, взагалі, закрили свій бізнес!

- решта 20% розділилась між "трохи впала торгівля/трохи зросла/залишилась без змін"



ДумайТЕ! - що буде далі?!



п. с.

ФОПи хочуть на надгробній плиті Гетьманцева встановити РРО! Опитування в Вайбер-групі ФОПів показало, що:~ в 75% ФОПів торгівля впала на ~ 50%!~ 5% ФОПів, взагалі, закрили свій бізнес!- решта 20% розділилась між "трохи впала торгівля/трохи зросла/залишилась без змін"ДумайТЕ! - що буде далі?!п. с.ФОПи хочуть на надгробній плиті Гетьманцева встановити РРО!

То все це не через карантин, а через РРО, от воно що.

Faceless

Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:33

~ в 75% ФОПів торгівля впала на ~ 50%!

~ 5% ФОПів, взагалі, закрили свій бізнес!

- решта 20% розділилась між "трохи впала торгівля/трохи зросла/залишилась без змін"



ДумайТЕ! - що буде далі?!



п. с.

ФОПи хочуть на надгробній плиті Гетьманцева встановити РРО! Опитування в Вайбер-групі ФОПів показало, що:~ в 75% ФОПів торгівля впала на ~ 50%!~ 5% ФОПів, взагалі, закрили свій бізнес!- решта 20% розділилась між "трохи впала торгівля/трохи зросла/залишилась без змін"ДумайТЕ! - що буде далі?!п. с.ФОПи хочуть на надгробній плиті Гетьманцева встановити РРО!

Так это ж вы сами топили за эту власть полтора года назад и вы лично в том числе! Это ваших рук дело, вот с вас и спрос.

И не кивайте на карантин, процесс пошел еще в прошлом году. Карантин лишь чуть ускорил его и создал прекрасный фон для картины. Так это ж вы сами топили за эту власть полтора года назад и вы лично в том числе! Это ваших рук дело, вот с вас и спрос.И не кивайте на карантин, процесс пошел еще в прошлом году. Карантин лишь чуть ускорил его и создал прекрасный фон для картины. p_vovk74

Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:06

ФОП flyman написав: Долярчики можуть не скігліти, тому що в Польщі, на звичайному овочевому ринку, стоять касаві апарати, і купивши трускавок з розклади, навіть на пару грошів, тобі видрукують чек.

Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ!

Також ДУЖЕ важливо!!!, що у нас ПДВ на продукти харчування у розмірі 20% - це просто знущання над своїми громадянами. І всі мовчать. Нікому не має до цього діла.

Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.

Для сфери послуг - треба думати як не "навантажити" додатковими податками тих хто і так заробляє копійки.

ПДВ на продукти харчування - Знизити!!!

Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!

Realist

Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ!

Також ДУЖЕ важливо!!!, що у нас ПДВ на продукти харчування у розмірі 20% - це просто знущання над своїми громадянами. І всі мовчать. Нікому не має до цього діла.

Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.

Для сфери послуг - треба думати як не "навантажити" додатковими податками тих хто і так заробляє копійки.

ПДВ на продукти харчування - Знизити!!! Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ!Також ДУЖЕ важливо!!!, що у нас ПДВ на продукти харчування у розмірі 20% - це просто знущання над своїми громадянами. І всі мовчать. Нікому не має до цього діла.Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.Для сфери послуг - треба думати як не "навантажити" додатковими податками тих хто і так заробляє копійки.ПДВ на продукти харчування - Знизити!!!

згоден по всім пунктам.

В ЄС на продукти ПДВ від 0 до 6...9% в залежності від типу продукта (крім алкоголя та тютюнових виробів та інших підакцизних товарів)

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

flyman

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:09

ФОП Realist написав: Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ!

Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.

Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.



Вы хоть в курсе что на второй группе лимит 5 миллионов, хоть с РРО, хоть без РРО 99 процентов ФОПов заплатят одну и ту же сумму налога, потому что для подавляющего большинства мелких ФОПов это почти фантастическая сумма оборота ?

РРО в этом случае дает возможность только штрафовать.

Теоретики, итить.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.

freeze

Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.



Вы хоть в курсе что на второй группе лимит 5 миллионов, хоть с РРО, хоть без РРО 99 процентов ФОПов заплатят одну и ту же сумму налога, потому что для подавляющего большинства мелких ФОПов это почти фантастическая сумма оборота ?

РРО в этом случае дает возможность только штрафовать.

Теоретики, итить. Вы хоть в курсе что на второй группе лимит 5 миллионов, хоть с РРО, хоть без РРО 99 процентов ФОПов заплатят одну и ту же сумму налога, потому что для подавляющего большинства мелких ФОПов это почти фантастическая сумма оборота ?РРО в этом случае дает возможность только штрафовать.Теоретики, итить.

Цікаво тільки, чому це (касовий апарат) працює в Польщі для овочевої точки на базарі, вна Україні досі не можуть зробити подібне. Так Европа жи Азіопа?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

flyman

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19646 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1100 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:22 flyman написав: Цікаво тільки, чому це (касовий апарат) працює в Польщі для овочевої точки на базарі, вна Україні досі не можуть зробити подібне. Так Европа жи Азіопа? Цікаво тільки, чому це (касовий апарат) працює в Польщі для овочевої точки на базарі, вна Україні досі не можуть зробити подібне. Так Европа жи Азіопа?

Про Азию не нужно: они (китайцы) еще дальше ушли -- оплата смартфоном, прием платежей на него же и "в нем" же касса (шлет все, что нужно сразу в налоговую).

_hunter



Возможно у поляков налоги исчисляются по другому.

Возможно у поляков налоги исчисляются по другому.

Но при нашей ситуации выглядит анекдотично, когда несколько десятков тысяч налоговиков будут бегать и кошмарить с проверками пару миллионов ФОПов с единственной целью их оштрафовать, может взяток стрельнуть, но при этом никак не повлияют на сбор налогов от этих ФОПов, поскольку от оборота 0 грн до оборота 5 000 000 грн платится одна и та же сумма налога на той же второй группе.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.

freeze

Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ!

Також ДУЖЕ важливо!!!, що у нас ПДВ на продукти харчування у розмірі 20% - це просто знущання над своїми громадянами. І всі мовчать. Нікому не має до цього діла.

Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.

Для сфери послуг - треба думати як не "навантажити" додатковими податками тих хто і так заробляє копійки.

ПДВ на продукти харчування - Знизити!!! Я за касові апарати. Однозначно. Але потрібно зрозуміти як зняти навантаження за оплату та обслуговування касових апаратів для всіх єдинщиків які надають послуги. У перукаря чи манікюрниці річний оборот в 99% не перевищить 200 тис грн/рік, а у торгаша запросто більше 1 мільйона в рік. Це не рівні умови. Також наголошу, що мова йде про сферу послуг а не торгівлю. На торгівлю касові апарати ОБОВ'ЯЗКОВІ!Також ДУЖЕ важливо!!!, що у нас ПДВ на продукти харчування у розмірі 20% - це просто знущання над своїми громадянами. І всі мовчать. Нікому не має до цього діла.Висновок. Касові апарати для всієї торгівлі - обов'язково.Для сфери послуг - треба думати як не "навантажити" додатковими податками тих хто і так заробляє копійки.ПДВ на продукти харчування - Знизити!!!

Не хочу встрявати в дискусію про "потрібність РРО" - так, як бачу ви дуже далекі від цього, - та й не по профілю гілки це.

Але ви зайдіть у Вайбер-групу за посиланням(де є ФОПи з усієї України) і там просто запитайте, наприклад, - "А чого ви боїтесь РРО?" або "Я за те, щоб було РРО, а ви чого проти?"

- і вам там все детально роз'яснять!

SaveФОП - Загальноукраїнський

https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w

Сміливо!

Не хочу встрявати в дискусію про "потрібність РРО"- так, як бачу ви дуже далекі від цього, - та й не по профілю гілки це.Але ви зайдіть у Вайбер-групу за посиланням(де є ФОПи з усієї України) і там просто запитайте, наприклад, - "А чого ви боїтесь РРО?" або "Я за те, щоб було РРО, а ви чого проти?"- і вам там все детально роз'яснят!SaveФОП - ЗагальноукраїнськийСміливо!

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!

Долярчик

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.! Долярчик

