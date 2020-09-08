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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 22:30

  stm написав:
  stryzhko написав:
stm написав:Банк выигрывает в сложном %. Оплата списания - кредитная карта, нет своих денег на ней, спишется за счёт кредитных +4%. Дальше ещё и грейс период прошел ещё 2,5% от тела кредита. Рассчитывают что 12-24 раз всё равно где-то забудут, а там банк отыграется )))

Наче й форум фінансовий, а пости більшості "знавців" кредитів відповідають рівню середньої школи і схоже, крім Привата інших банків і не знають. Можливо воно й на краще))

Приват очень красиво показывает, что смысл рассрочки будет одинаков везде, а проценты да, разные :) оплата частями невыгодна банку если человек зануда, и выгодна когда он не считает "эти копейки". Приятно, что по человеческой психологии не считающих копейки намного больше, чем считающих :) ну а вы расскажите другую не приватовскую схему :)


как было написано выше, основной доход банка при оплате частями (или аналогичными продуктами) - это то, что продавец выплачивает банку 8-10% от суммы покупки - это и дает банку 20-30% годовых.
4% приватовских - это очень маленькие проценты - допбонус, не все банки его берут
а если люди выходят из грейса - то да, банк получает 40-50 и выше % годовых - оплата частями ни при чем, люди либо держат грейс, либо нет - тогда они в кабале у банка - можно только сочувствовать;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 22:35

  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:
это не проблема, это так и будет развиваться.
% за терминалы будут закладывать в затраты торговца и соответственно в цены. с ростом объемов операций безналом комиссия будет снижаться. когда объемы приблизятся к 100% - комиссия будет 0,2-0,5%.


На чому грунтується це твердження?
"с ростом объемов операций безналом комиссия будет снижаться. когда объемы приблизятся к 100% - комиссия будет 0,2-0,5%."

по перше, до 100% від чого?..
по друге, хіба за останні роки обсяги безготівки не виросли в десятки разів?.. Як це вплинуло на розмір комісії?..
по третє, навіщо банкам цю комісію зменшувати?.. Що заважає їм зробити термінал просто за абонплату просто зараз?.. Ви ж, коли користуєтесь рахунком, сплачуєте по 3 грн за переказ мільйонних сум, а не по 20000 грн за платіжку.
[/quote]

100% от расчетов в магазинах, ну не 100, а 99%. смотрю на опыт стран, которые продвинулись дальше по этому пути.
объемы растут, но все равно - по данным НБУ расчеты по картам составляют уже 50% оборота по картам, так что с учетом, что не все проходит по картам, - я бы оценил в 25% оплата по безналу - еще расти и расти
у кого есть статистика по торговым сетям, поделитесь, какая доля оплат картами :wink:

а способ снижения - уменьшение комиссии или абонплата - не суть важно
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 22:47

  stm написав: Приятно, что по человеческой психологии не считающих копейки намного больше, чем считающих :)


А нам приятно, что такие девчонкам нравятся.
На копейках, конфетах, шампанском, цветах гусары не экономят. Не наша натура. Мы живем, чтоб сорить деньгами. Кстати, поэтому они именно к нам и плывут ...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:46

І знову з Вайбер-групи ФОПів ;)

Абсолютно согласна. Сидеть постоянно в онлайн у малого бизнеса времени нет!!!! Мы сейчас работаем за всех- продавец, бухгалтер, кадровик, водитель и закупщик, юрист/ возня с допсоглашениями с арендой/- все в одном лице, а впереди кассы!!!- программист, кассир....- тоже мы! Тут успеть хоть что- то продать, а ночью с документами и налогами разобраться! Нужна массовая акция , куда сможем прийти массово......
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:19

Рух ФОПів набирає обертів!

:arrow: Петиция на сайте ВР о нашем законопроекте 3853-1 и защите упрощенки!
:arrow: ФОПы - помогите до сентября собрать 25000 подписей!
Подпишите сами, пригласите друзей, поделитесь на своей странице!
:arrow: Никто, кроме нас самих...
#SaveФОП
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8338
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:21

  Долярчик написав::arrow: Петиция на сайте ВР о нашем законопроекте 3853-1 и защите упрощенки!

тебе зробили разом, розслабляйся та отримуй задоволення,
не подобається - їдь пахати на польського пана.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:43

5-7-9

А хтось, з тутешніх, взяв собі кредит 5-7-9?
А хоч намагались?

Обов'язково мати найманих працівників, щоб дали такий кредит, чи ні?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:17

ДумайТЕ! ©®™ ;)

Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:18

  Долярчик написав:Зображення


"Влада хоче"...

А хто цю владу обрав?!!

Треба нести відповідальність за свій вибір та ДУМАТИ головою перед тим, як його робити!!!

Бачили очі, що купували!
V2
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  V2 написав:А хто цю владу обрав?

Я обирав президента!
А те, що його "оточуючі" часто підкладають йому свиню на підпис, - то за оточуючих я не голосував і 25го жовтня на вибори не йду :!:
Вибирайте тепер ви всі, а я потім скажу - "ну що, вибрали, пілять?" :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 09 вер, 2020 10:32, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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