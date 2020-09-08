Додано: Сер 10 чер, 2020 11:46

Абсолютно согласна. Сидеть постоянно в онлайн у малого бизнеса времени нет!!!! Мы сейчас работаем за всех- продавец, бухгалтер, кадровик, водитель и закупщик, юрист/ возня с допсоглашениями с арендой/- все в одном лице, а впереди кассы!!!- программист, кассир....- тоже мы! Тут успеть хоть что- то продать, а ночью с документами и налогами разобраться! Нужна массовая акция , куда сможем прийти массово......