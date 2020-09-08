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ФОП і РРО

ФОП і РРО
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:23

Re: ФОП і РРО

  Долярчик написав:Я обирав президента!
А те, що його "оточуючі" часто підкладають йому

Він сам привів всіх цих "оточуючих", на ньому вся повнота відповідальності.
Саме ви і такі як ви й привели все це сміття. То ж відмазки про "я не за них голосував" не катять.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:39

  Долярчик написав:Я обирав президента!
А те, що його "оточуючі" часто підкладають йому
Ви обирали дядьку який за вас для вас все зробить...
Точно так само як прийняли рішення принести свої гроші Гонті,який мав зробити вас багатими....
Але безкоштовний сир - тільки в мишеловці...

Тому згадайте
Перед Виборами 2019 - я писав
Виграє Порошенко-я зобовязуюсь платити на 20% більше податків( і навіть не кривив при цьому душею ,бо знав що при Порошенко економічна ситуація покращиться і я зможу виконати свою обіцянку)
Але при цьому я питав
Хто з зеленофілів готовий підтримати мій почин і заявити - виграє Зеленський я буду платити на 20% більше податків....

А тепер Ви не те що не хочете підтримати того кого обрали - ви йому ще й палки в колеса вставляєте.
І хто зеленофіли 2019 року розливу - після цього?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 19202122
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