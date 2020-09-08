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на тему Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів

#<1 ... 19202122 Додано: Сер 09 вер, 2020 15:23 Re: ФОП і РРО Долярчик написав: Я обирав президента!

А те, що його "оточуючі" часто підкладають йому Я обирав президента!А те, що його "оточуючі" часто підкладають йому

Він сам привів всіх цих "оточуючих", на ньому вся повнота відповідальності.

Саме ви і такі як ви й привели все це сміття. То ж відмазки про "я не за них голосував" не катять. Він сам привів всіх цих "оточуючих", на ньому вся повнота відповідальності.Саме ви і такі як ви й привели все це сміття. То ж відмазки про "я не за них голосував" не катять. Faceless

Модератор Повідомлень: 27878 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1174 раз. Подякували: 6678 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 15:39 Долярчик написав: Я обирав президента!

А те, що його "оточуючі" часто підкладають йому Я обирав президента!А те, що його "оточуючі" часто підкладають йому Ви обирали дядьку який за вас для вас все зробить...

Точно так само як прийняли рішення принести свої гроші Гонті,який мав зробити вас багатими....

Але безкоштовний сир - тільки в мишеловці...



Тому згадайте

Перед Виборами 2019 - я писав

Виграє Порошенко-я зобовязуюсь платити на 20% більше податків( і навіть не кривив при цьому душею ,бо знав що при Порошенко економічна ситуація покращиться і я зможу виконати свою обіцянку)

Але при цьому я питав

Хто з зеленофілів готовий підтримати мій почин і заявити - виграє Зеленський я буду платити на 20% більше податків....



А тепер Ви не те що не хочете підтримати того кого обрали - ви йому ще й палки в колеса вставляєте.

І хто зеленофіли 2019 року розливу - після цього? Ви обирали дядьку який за вас для вас все зробить...Точно так само як прийняли рішення принести свої гроші Гонті,який мав зробити вас багатими....Але безкоштовний сир - тільки в мишеловці...Тому згадайтеПеред Виборами 2019 - я писавВиграє Порошенко-я зобовязуюсь платити на 20% більше податків( і навіть не кривив при цьому душею ,бо знав що при Порошенко економічна ситуація покращиться і я зможу виконати свою обіцянку)Але при цьому я питавХто з зеленофілів готовий підтримати мій почин і заявити - виграє Зеленський я буду платити на 20% більше податків....А тепер Ви не те що не хочете підтримати того кого обрали - ви йому ще й палки в колеса вставляєте.І хто зеленофіли 2019 року розливу - після цього? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23377 З нами з: 15.01.09 Подякував: 186 раз. Подякували: 2392 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 19202122 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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