Він сам привів всіх цих "оточуючих", на ньому вся повнота відповідальності.
Саме ви і такі як ви й привели все це сміття. То ж відмазки про "я не за них голосував" не катять.
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:23
Re: ФОП і РРО
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:39
Ви обирали дядьку який за вас для вас все зробить...
Точно так само як прийняли рішення принести свої гроші Гонті,який мав зробити вас багатими....
Але безкоштовний сир - тільки в мишеловці...
Тому згадайте
Перед Виборами 2019 - я писав
Виграє Порошенко-я зобовязуюсь платити на 20% більше податків( і навіть не кривив при цьому душею ,бо знав що при Порошенко економічна ситуація покращиться і я зможу виконати свою обіцянку)
Але при цьому я питав
Хто з зеленофілів готовий підтримати мій почин і заявити - виграє Зеленський я буду платити на 20% більше податків....
А тепер Ви не те що не хочете підтримати того кого обрали - ви йому ще й палки в колеса вставляєте.
І хто зеленофіли 2019 року розливу - після цього?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 03 лис, 2020 12:42
Парламент вирішив на рік відтермінувати впровадження касових апаратів для ФОП
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:00
Так сьогодні тисячі ФОПів вийшли на ПОДАТКОВИЙ МАЙДАН!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:09
Re: ФОП і РРО
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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