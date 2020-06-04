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Від 40 євро: уряд Австрії забороняє дешеві авіаквитки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 чер, 2020 15:11
Пропонуємо до обговорення:
В Австрії оголосили про заборону авіаквитків, дешевших за 40 євро. На додаток до обмеження мінімальної ціни на пасажирів покладають сплату податку за перельоти на відстань, меншу за 350 км. А короткі рейси можуть скасувати.
Дивися повний текст Від 40 євро: уряд Австрії забороняє дешеві авіаквитки
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R2
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:11
Мережа швидких електричок була б зручною альтернативою авіації
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:33
цікаво, хто вигодонабувач такого рішення? там є якесь місцеве мау на залізниці на чолі з місцевим коломойським?
бажання пересадити всіх на поїзд якесь дивне. а як же конкуренція - основа капіталізму? і якщо про 350 км це ще має якесь раціональне підгрунтя, можливо і на поїзді швидше буде, враховуючи реєстрацію, добирання в/з аеропорту, то про які 3 год польоту можна вести мову? 3 год авіарейсу - це понад 2500 км, скільки на поїзді треба вбити часу на це, навіть на швидкісному?
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wild.tomcat
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:51
Нам бы цену в 40 евро. У нас если брать заранее, то получается от 50. Скоростная жд во многих странах выходит по той же цене, а то и дороже (например, Япония без туристического JR pass) чем самолет.
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ssnet
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:56
wild.tomcat написав:
то про які 3 год польоту можна вести мову? 3 год авіарейсу - це понад 2500 км, скільки на поїзді треба вбити часу на це, навіть на швидкісному?
та возможно это вообще фейк, не внимательность или трудности перевода у автора базовой статьи
Ссылка на первоисточник не работает.
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ssnet
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Додано: Сер 10 чер, 2020 14:53
Я в шоке от их цен на авиаперелеты. Скоро они будут дешевле чем на автобусе
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alex7gk
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Додано: Сер 10 чер, 2020 15:21
alex7gk написав:
Я в шоке от их цен на авиаперелеты. Скоро они будут дешевле чем на автобусе
ssnet написав:
Нам бы цену в 40 евро. У нас если брать заранее, то получается от 50. Скоростная жд во многих странах выходит по той же цене, а то и дороже (например, Япония без туристического JR pass) чем самолет.
В Украине такое уже было!!!
- Конец 60х - 70е!
Отечественным РЕЙСОВЫМ АН-2 можно было в течении часа добраться до любого райцентра имевшего аэропорт.
Именно украинским самолётом, именно по Украине, именно......
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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