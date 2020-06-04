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Від 40 євро: уряд Австрії
забороняє дешеві авіаквитки

Від 40 євро: уряд Австрії забороняє дешеві авіаквитки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:11

Від 40 євро: уряд Австрії забороняє дешеві авіаквитки

Пропонуємо до обговорення:
В Австрії оголосили про заборону авіаквитків, дешевших за 40 євро. На додаток до обмеження мінімальної ціни на пасажирів покладають сплату податку за перельоти на відстань, меншу за 350 км. А короткі рейси можуть скасувати.

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R2
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Мережа швидких електричок була б зручною альтернативою авіації
Всюдиносапхайчик
 
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цікаво, хто вигодонабувач такого рішення? там є якесь місцеве мау на залізниці на чолі з місцевим коломойським? :D бажання пересадити всіх на поїзд якесь дивне. а як же конкуренція - основа капіталізму? і якщо про 350 км це ще має якесь раціональне підгрунтя, можливо і на поїзді швидше буде, враховуючи реєстрацію, добирання в/з аеропорту, то про які 3 год польоту можна вести мову? 3 год авіарейсу - це понад 2500 км, скільки на поїзді треба вбити часу на це, навіть на швидкісному?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:51

Нам бы цену в 40 евро. У нас если брать заранее, то получается от 50. Скоростная жд во многих странах выходит по той же цене, а то и дороже (например, Япония без туристического JR pass) чем самолет.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:56

  wild.tomcat написав:то про які 3 год польоту можна вести мову? 3 год авіарейсу - це понад 2500 км, скільки на поїзді треба вбити часу на це, навіть на швидкісному?

та возможно это вообще фейк, не внимательность или трудности перевода у автора базовой статьи :mrgreen: Ссылка на первоисточник не работает.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:53

Я в шоке от их цен на авиаперелеты. Скоро они будут дешевле чем на автобусе
alex7gk
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:21

  alex7gk написав:Я в шоке от их цен на авиаперелеты. Скоро они будут дешевле чем на автобусе

  ssnet написав:Нам бы цену в 40 евро. У нас если брать заранее, то получается от 50. Скоростная жд во многих странах выходит по той же цене, а то и дороже (например, Япония без туристического JR pass) чем самолет.


В Украине такое уже было!!!
- Конец 60х - 70е!

Отечественным РЕЙСОВЫМ АН-2 можно было в течении часа добраться до любого райцентра имевшего аэропорт.
Именно украинским самолётом, именно по Украине, именно......
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:51

Статья из серии Lost in translation.
Чув дзвін, та не знаю, де він
lauder7
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:58

  lauder7 написав:Статья из серии Lost in translation.
Чув дзвін, та не знаю, де він

Не ясно откуда инфа про запрет перелетов менее трех часов.
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