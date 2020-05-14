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Київ ще не готовий
відкрити кафе та ресторани

Київ ще не готовий відкрити кафе та ресторани
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:53

Київ ще не готовий відкрити кафе та ресторани

Пропонуємо до обговорення:
У столиці поки не можуть перейти до наступного етапу послаблення карантину та відкрити кафе, ресторани та басейни, тому що місто не відповідає показнику інцидентності на 100 тисяч населення.

Дивися повний текст Київ ще не готовий відкрити кафе та ресторани.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:53

Не знаю кто не готов, а Молино в Киеве работает полным ходом из нутри
valya061717
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