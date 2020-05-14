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Київ ще не готовий відкрити кафе та ресторани
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:53
Пропонуємо до обговорення:
У столиці поки не можуть перейти до наступного етапу послаблення карантину та відкрити кафе, ресторани та басейни, тому що місто не відповідає показнику інцидентності на 100 тисяч населення.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 16:53
Не знаю кто не готов, а Молино в Киеве работает полным ходом из нутри
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