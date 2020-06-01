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На депозитах розміщено 16 млрд
грн місцевих бюджетів -...

На депозитах розміщено 16 млрд грн місцевих бюджетів -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:12

На депозитах розміщено 16 млрд грн місцевих бюджетів -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко на своєму Telegram каналі.

Дивися повний текст На депозитах розміщено 16 млрд грн місцевих бюджетів - Гончаренко.
R2
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