Гроші будуть брати зі всіх вантажівок важче 12 тонн
Дивися повний текст Платний проїзд в Україні: з яких машин хочуть брати гроші.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 19:21
Платний проїзд в Україні: з яких машин хочуть брати гроші
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Дивися повний текст Платний проїзд в Україні: з яких машин хочуть брати гроші.
Додано: Вів 09 чер, 2020 19:22
В Германии плату с грузовиков берут за проезд по дороге.А у нас они есть?
Додано: Вів 09 чер, 2020 19:40
Додано: Вів 09 чер, 2020 20:02
К имениям "слуг" ?
- А платит население!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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