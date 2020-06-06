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Платний проїзд в Україні: з
яких машин хочуть брати гроші

Платний проїзд в Україні: з яких машин хочуть брати гроші
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:21

Платний проїзд в Україні: з яких машин хочуть брати гроші

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Гроші будуть брати зі всіх вантажівок важче 12 тонн

Дивися повний текст Платний проїзд в Україні: з яких машин хочуть брати гроші.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:22

В Германии плату с грузовиков берут за проезд по дороге.А у нас они есть?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:40

  sena_2008atp написав:В Германии плату с грузовиков берут за проезд по дороге.А у нас они есть?

Есть. Некоторые успевают восстанавливать после 80-тонников.
Но без работающего весового контроля, причем, массово по стране, все эти усилия бесполезны.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:02

  forumreader написав:
  sena_2008atp написав:В Германии плату с грузовиков берут за проезд по дороге.А у нас они есть?

Есть. Некоторые успевают восстанавливать после 80-тонников.
Но без работающего весового контроля, причем, массово по стране, все эти усилия бесполезны.

К имениям "слуг" ?
- А платит население!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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