Гроші будуть брати зі всіх вантажівок важче 12 тонн
Дивися повний текст Платний проїзд в Україні: з яких машин хочуть брати гроші.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 чер, 2020 19:21
Платний проїзд в Україні: з яких машин хочуть брати гроші
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Платний проїзд в Україні: з яких машин хочуть брати гроші.
Додано: Вів 09 чер, 2020 19:22
В Германии плату с грузовиков берут за проезд по дороге.А у нас они есть?
Додано: Вів 09 чер, 2020 19:40
Додано: Сер 10 чер, 2020 17:04
Тут интересный момент, что этот налог будет просто заложен в конечную стоимость продуктов и товаров.
Т.е. еще одно непрямое повышение налогов для всех.
Зараз переглядають цей форум: dnnikolay74 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|