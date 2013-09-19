Федоров додав, що зараз рівень проникнення широкосмугового інтернету в Україні становить близько 80%.
Дивися повний текст Україна може за три роки перевести всі держпослуги в онлайн - віце-прем'єр.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 19:24
Україна може за три роки перевести всі держпослуги в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна може за три роки перевести всі держпослуги в онлайн - віце-прем'єр.
Додано: Вів 09 чер, 2020 19:27
А може і не перевести
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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