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День фінансів, 9 червня:
перенавчання водіїв, Приватні...

День фінансів, 9 червня: перенавчання водіїв, Приватні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:27

День фінансів, 9 червня: перенавчання водіїв, Приватні...

Пропонуємо до обговорення:
Хто зможе отримати "Гроші на касі" від ПриватБанку, і чому раніше не звертали увагу на "ненажерливих мишенят".

Дивися повний текст День фінансів, 9 червня: перенавчання водіїв, Приватні \"Гроші на касі\", українцям до душі віддалена робота.
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