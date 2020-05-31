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Що відбувалося на ринку праці
у травні 2020 (інфографіка)

Що відбувалося на ринку праці у травні 2020 (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:34

Що відбувалося на ринку праці у травні 2020 (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише dou.ua.

Дивися повний текст Що відбувалося на ринку праці у травні 2020 (інфографіка).
R2
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