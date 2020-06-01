"Укрзалізниця" прийняла перший контейнерний поїзд з Китаю - він 8 червня прибув на станцію Київ-Ліски.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 20:17
До Києва прибув перший контейнерний поїзд Китай — Україна
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Дивися повний текст До Києва прибув перший контейнерний поїзд Китай — Україна.
Додано: Вів 09 чер, 2020 20:17
моя посилка с али експресс за два долара идет уже второй месяц :) :) :)
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