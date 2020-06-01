"Укрзалізниця" прийняла перший контейнерний поїзд з Китаю - він 8 червня прибув на станцію Київ-Ліски.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 20:17
До Києва прибув перший контейнерний поїзд Китай — Україна
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Дивися повний текст До Києва прибув перший контейнерний поїзд Китай — Україна.
Додано: Вів 09 чер, 2020 20:17
моя посилка с али експресс за два долара идет уже второй месяц :) :) :)
Додано: Вів 09 чер, 2020 22:00
Судя по тому, что маршрут поезда держится в строгом секрете, проследовал он через Россию.
Додано: Вів 09 чер, 2020 22:08
Наверное авиапочтой везут, а надо было поездом.
После того, как два с половиной месяца стало нормой, я поставил жирный крест на Алиэкспрессе.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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