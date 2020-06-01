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До Києва прибув перший
контейнерний поїзд Китай — Україна

До Києва прибув перший контейнерний поїзд Китай — Україна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:17

До Києва прибув перший контейнерний поїзд Китай — Україна

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" прийняла перший контейнерний поїзд з Китаю - він 8 червня прибув на станцію Київ-Ліски.

Дивися повний текст До Києва прибув перший контейнерний поїзд Китай — Україна.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:17

моя посилка с али експресс за два долара идет уже второй месяц :) :) :)
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:24

Это тот поезд что при кролике запустили?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:00

Судя по тому, что маршрут поезда держится в строгом секрете, проследовал он через Россию.
https://newsbryansk.ru/fn_564627.html
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:08

  yama написав:моя посилка с али експресс за два долара идет уже второй месяц :) :) :)

Наверное авиапочтой везут, а надо было поездом. :D
После того, как два с половиной месяца стало нормой, я поставил жирный крест на Алиэкспрессе.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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