RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
До Києва прибув перший
контейнерний поїзд Китай — Україна

До Києва прибув перший контейнерний поїзд Китай — Україна
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:17

До Києва прибув перший контейнерний поїзд Китай — Україна

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" прийняла перший контейнерний поїзд з Китаю - він 8 червня прибув на станцію Київ-Ліски.

Дивися повний текст До Києва прибув перший контейнерний поїзд Китай — Україна.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88692
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:17

моя посилка с али експресс за два долара идет уже второй месяц :) :) :)
yama
 
Повідомлень: 2345
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4334 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:24

Это тот поезд что при кролике запустили?
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2893
З нами з: 15.02.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:00

Судя по тому, что маршрут поезда держится в строгом секрете, проследовал он через Россию.
https://newsbryansk.ru/fn_564627.html
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1490
З нами з: 13.03.15
Подякував: 334 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:08

  yama написав:моя посилка с али експресс за два долара идет уже второй месяц :) :) :)

Наверное авиапочтой везут, а надо было поездом. :D
После того, как два с половиной месяца стало нормой, я поставил жирный крест на Алиэкспрессе.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1490
З нами з: 13.03.15
Подякував: 334 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:28

"Шелковый Путь" - самый великий проект Века!
Украина осталась в стороне.
.......................................................
Десятки тоннелей, миллионы тон рельсового пути, вагоны, тепловозы, подвижной состав,....
Сервисные станции, торговые хабы, электронные площадки по реализации,....

Этот путь связал Ж/Д количество постсоветских стран - что СССР было не в состоянии построить.
Теперь железная дорога Китая связала всю Евразию.

Украина - на чужом празднике жизни.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8277
З нами з: 20.09.12
Подякував: 678 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:45

Re: До Києва прибув перший контейнерний поїзд Китай — Україн

Чисто с интереса..... А как же так? Из коммунистического Китая! Это ж зрада?! Или перемога?!
svetoch-10
 
Повідомлень: 357
З нами з: 21.12.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:51

  p_a_l написав:Это тот поезд что при кролике запустили?

не-е-е. Тот вроде потерялся ))
sequence
 
Повідомлень: 3541
З нами з: 29.12.15
Подякував: 459 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:06

  svetoch-10 написав:Чисто с интереса..... А как же так? Из коммунистического Китая! Это ж зрада?! Или перемога?!

он уже давно социалистический -- никакой зрады.
_hunter
 
Повідомлень: 2361
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dnnikolay74 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як змінились ціни на житло в новобудовах передмість Києва
R2 » Сер 10 чер, 2020 15:25
1 54
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 чер, 2020 15:25
blueiceua
Україна може за три роки перевести всі держпослуги в...
R2 » Вів 09 чер, 2020 19:24
1 256
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 19:27
Вкладчик1234
Кабмін збільшив оклади меру Києва, головам обласних і...
R2 » П'ят 05 чер, 2020 11:26
1 293
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 11:26
askoldlavskiy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86672)
10.06.2020 17:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.