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Послаблення карантину врятують економіку - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 чер, 2020 23:33
Пропонуємо до обговорення:
Але коронавірус нікуди не зник.
Дивися повний текст Послаблення карантину врятують економіку - Зеленський
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Додано: Вів 09 чер, 2020 23:33
Тебя уже ничего не спасет. Ты обречен. И не твоя страна тоже.
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