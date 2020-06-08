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Послаблення карантину врятують
економіку - Зеленський

Послаблення карантину врятують економіку - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:33

Послаблення карантину врятують економіку - Зеленський

Пропонуємо до обговорення:
Але коронавірус нікуди не зник.

Дивися повний текст Послаблення карантину врятують економіку - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:07

Мы уже посмотрели миниатюры а том как и каких позах Украина готова принять.
Наверное уже допринималась...
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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