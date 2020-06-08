Але коронавірус нікуди не зник.
Дивися повний текст Послаблення карантину врятують економіку - Зеленський.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 23:33
Послаблення карантину врятують економіку - Зеленський
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Послаблення карантину врятують економіку - Зеленський.
Додано: Вів 09 чер, 2020 23:48
А як же найцініше ще життя і вся інша х... ???А то просто лапша була !!!
Додано: Сер 10 чер, 2020 09:28
А вот сегодня утром по ТВ сказали, что экономика вырастет то ли во 2-м, то ли в 3-м квартале этого года.
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