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Послаблення карантину врятують
економіку - Зеленський

Послаблення карантину врятують економіку - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:33

Послаблення карантину врятують економіку - Зеленський

Пропонуємо до обговорення:
Але коронавірус нікуди не зник.

Дивися повний текст Послаблення карантину врятують економіку - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:48

А як же найцініше ще життя і вся інша х... ???А то просто лапша була !!!
ddsnfksrr
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 09:28

  ddsnfksrr написав:А як же найцініше ще життя і вся інша х... ???А то просто лапша була !!!


А вот сегодня утром по ТВ сказали, что экономика вырастет то ли во 2-м, то ли в 3-м квартале этого года.

Украинская экономика находится на этапе восстановления. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире канала Украина 24 в среду, 10 июня.

"Мы глубоко просели. Мы сейчас находимся на этапе восстановления и тут вопрос, как быстро мы восстановимся. Будет ли это во втором квартале, или мы выйдем на рост в третьем квартале этого года.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:23

Клоун так и не стал президентом.
Когда он уже поймет что 96 квартал и государство украина - это разные вещи?.
Хотя, По моему сугубо личному мнению - дай Бог чтобы Я ошибался - жовто-блакытную украину уже ничто и никто не спасет - ни мвф, ни клоун, ни буш с трампом вместе взяятые.
Не говоря уже ни о карантинах ни об их типа отменах.
blueiceua
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