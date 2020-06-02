Курс біткоїна може піднятися у 2020 році до 20 тисяч доларів за одну одиницю криптовалюти.
Дивися повний текст Курс біткоїна 2020: у Bloomberg прогнозують рекордне зростання ціни криптовалюти.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 00:03
Курс біткоїна 2020: у Bloomberg прогнозують рекордне...
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Дивися повний текст Курс біткоїна 2020: у Bloomberg прогнозують рекордне зростання ціни криптовалюти.
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