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Курс біткоїна 2020: у Bloomberg
прогнозують рекордне...

Курс біткоїна 2020: у Bloomberg прогнозують рекордне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:03

Курс біткоїна 2020: у Bloomberg прогнозують рекордне...

Пропонуємо до обговорення:
Курс біткоїна може піднятися у 2020 році до 20 тисяч доларів за одну одиницю криптовалюти.

Дивися повний текст Курс біткоїна 2020: у Bloomberg прогнозують рекордне зростання ціни криптовалюти.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:03

А может и не подняться..
straponesa
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