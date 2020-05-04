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Почалося виробництво першої
підекранної камери для...

Почалося виробництво першої підекранної камери для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 07:03

Почалося виробництво першої підекранної камери для...

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Visionox, що спеціалізується на розробці та виробництві OLED-дисплеїв, оголосила про початок першого в світі масового виробництва подекранной фронтальної камери для мобільних пристроїв. Крім самого модуля були представлені спеціальні алгоритми для поліпшення якості зйомки.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 07:03

В чём смысл такой камеры? Чтобы сложней было заклеить?
Амвросий
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