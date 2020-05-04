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Почалося виробництво першої підекранної камери для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 чер, 2020 07:03
Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Visionox, що спеціалізується на розробці та виробництві OLED-дисплеїв, оголосила про початок першого в світі масового виробництва подекранной фронтальної камери для мобільних пристроїв. Крім самого модуля були представлені спеціальні алгоритми для поліпшення якості зйомки.
Дивися повний текст Почалося виробництво першої підекранної камери для смартфонів (відео)
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Додано: Сер 10 чер, 2020 07:03
В чём смысл такой камеры? Чтобы сложней было заклеить?
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Амвросий
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Додано: Сер 10 чер, 2020 09:52
Амвросий написав:
В чём смысл такой камеры? Чтобы сложней было заклеить?
Смысл в том, что наконеце-то пропадает такое чудо дизайна как монобровь.
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_hunter
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Додано: Сер 10 чер, 2020 12:25
_hunter
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ALexxxS
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