Споживчі ціни в Україні в травні 2020 року порівняно з квітнем зросли на 0,3%. З початку 2020 року ціни зросли на 1,8%.
Дивися повний текст Інфляція різко уповільнилася: Держстат оприлюднив дані за травень.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 08:45
Інфляція різко уповільнилася: Держстат оприлюднив дані...
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Дивися повний текст Інфляція різко уповільнилася: Держстат оприлюднив дані за травень.
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