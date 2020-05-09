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Інфляція різко уповільнилася:
Держстат оприлюднив дані...

Інфляція різко уповільнилася: Держстат оприлюднив дані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 08:45

Інфляція різко уповільнилася: Держстат оприлюднив дані...

Пропонуємо до обговорення:
Споживчі ціни в Україні в травні 2020 року порівняно з квітнем зросли на 0,3%. З початку 2020 року ціни зросли на 1,8%.

Дивися повний текст Інфляція різко уповільнилася: Держстат оприлюднив дані за травень.
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