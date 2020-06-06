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МВФ затвердив програму для
України: $5 млрд на півтора року

МВФ затвердив програму для України: $5 млрд на півтора року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:12

МВФ затвердив програму для України: $5 млрд на півтора року

Пропонуємо до обговорення:
Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

Дивися повний текст МВФ затвердив програму для України: $5 млрд на півтора року.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:12

Вот "радость" то какая,теперь украинцы еще больше будут должны тем,кого Голобородько в фильме "Слуга народа" посылал в ж..у. Очередная перемога, чи зрада? Шизофрения, по моему.
stihl
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:43

Такая поддержка поддержке рознь! Почему подробно не освещают под какие кредитные гарантии и % ставки размещаются средства МВФ в Украине?
Присутствуют и это 100%, указания-рекомендации МВФ по целевому их использованию, а то и с сопроводительным контролем МВФ под завуалированные программы для народа.
rgenadij
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