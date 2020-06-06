Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.
Дивися повний текст МВФ затвердив програму для України: $5 млрд на півтора року.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 11:12
МВФ затвердив програму для України: $5 млрд на півтора року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ затвердив програму для України: $5 млрд на півтора року.
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:43
Такая поддержка поддержке рознь! Почему подробно не освещают под какие кредитные гарантии и % ставки размещаются средства МВФ в Украине?
Присутствуют и это 100%, указания-рекомендации МВФ по целевому их использованию, а то и с сопроводительным контролем МВФ под завуалированные программы для народа.
Додано: Сер 10 чер, 2020 17:55
Зеленский окончательно подтвердил своё звание слуга МВФ.Продам родину оптом и в розницу.Позор.Пусть только попробует выполнить эту программу.Он ещё надеется на какой-то рейтинг?
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