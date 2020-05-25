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Депутати від "Слуги народу" задекларували понад 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:47
Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати від політичної партії "Слуги народу" задекларували 1 млрд 44 млн грн готівкових коштів, але на банківських рахунках мають у десять разів менше коштів – 94 млн грн.
Дивися повний текст Депутати від \"Слуги народу\" задекларували понад 1 мільярд готівки - КВУ
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Додано: Сер 10 чер, 2020 11:47
По моему декларации избранники должны подавать перед стартом выборов.
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