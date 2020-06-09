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Марченко запевнив Зеленського,
що Держбюджет-2020 буде...

Марченко запевнив Зеленського, що Держбюджет-2020 буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:29

Марченко запевнив Зеленського, що Держбюджет-2020 буде...

Пропонуємо до обговорення:
Президент зустрівся з членами Кабінету Міністрів, представниками комітетів Верховної Ради, а також керівництвом правоохоронних органів та обговорив з ними виконання Державного бюджету України на 2020 рік в умовах економічної кризи.

Дивися повний текст Марченко запевнив Зеленського, що Держбюджет-2020 буде виконано.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:29

Конечно выполнит бюджет! Гривны нужно девальвировать в два раза, так ещё и перевыполним!
amorroma_amorroma
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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