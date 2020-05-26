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В "Слузі народу" повідомили,
на скільки підвищили деякі...

В "Слузі народу" повідомили, на скільки підвищили деякі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 13:48

В "Слузі народу" повідомили, на скільки підвищили деякі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили прес-служба партії "Слуга народу" в "Telegram

Дивися повний текст В \"Слузі народу\" повідомили, на скільки підвищили деякі соцвиплати.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 13:48

копейки, нищая страна
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