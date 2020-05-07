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Вчені нарахували шість
різновидів коронавірусу

Вчені нарахували шість різновидів коронавірусу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:49

Вчені нарахували шість різновидів коронавірусу

Пропонуємо до обговорення:
В рамках пандемії по світу поширюється шість різновидів коронавірусу нового типу. До такого висновку прийшли американські епідеміологи під керівництвом доцента Пенсільванського університету Пола Пленета, що опублікували результати своєї роботи в понеділок, 8 червня, у виданні bioRxiv.

Дивися повний текст Вчені нарахували шість різновидів коронавірусу.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:50

Тема не раскрыта. СС256, CC258, СС70, CC225, CC300 и.....
leonidseleznev2016
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