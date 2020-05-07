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Вчені нарахували шість різновидів коронавірусу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 чер, 2020 14:49
Пропонуємо до обговорення:
В рамках пандемії по світу поширюється шість різновидів коронавірусу нового типу. До такого висновку прийшли американські епідеміологи під керівництвом доцента Пенсільванського університету Пола Пленета, що опублікували результати своєї роботи в понеділок, 8 червня, у виданні bioRxiv.
Дивися повний текст Вчені нарахували шість різновидів коронавірусу
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Додано: Сер 10 чер, 2020 14:50
Тема не раскрыта. СС256, CC258, СС70, CC225, CC300 и.....
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leonidseleznev2016
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Додано: Чет 11 чер, 2020 17:05
leonidseleznev2016 написав:
Тема не раскрыта. СС256, CC258, СС70, CC225, CC300 и.....
И стоковый китайский ))
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Додано: Чет 11 чер, 2020 22:21
leonidseleznev2016 написав:
Тема не раскрыта.
Как раз с "темой" всё очень даже круто! Создатели вируса запустили в разных регионах много разных штаммов вирусов и теперь, имея статистику, насколько какая страна (или нация, или генотип, называйте как хотите) подвержена какому штамму вируса, могут создавать вирус под конкретную страну. Честно говоря, мы наблюдаем рождение нового вида оружия массового поражения. Я бы сказал идеального - нет вообще никаких разрушений инфраструктуры, дорог, городов и т.д. Доказать "откуда прилетело" практически не возможно. Да ядерное оружие по сравнению с этим - просто дубина неандертальца против современного автомата.
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