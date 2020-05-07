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Вчені нарахували шість
різновидів коронавірусу

Вчені нарахували шість різновидів коронавірусу
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:49

Вчені нарахували шість різновидів коронавірусу

Пропонуємо до обговорення:
В рамках пандемії по світу поширюється шість різновидів коронавірусу нового типу. До такого висновку прийшли американські епідеміологи під керівництвом доцента Пенсільванського університету Пола Пленета, що опублікували результати своєї роботи в понеділок, 8 червня, у виданні bioRxiv.

Дивися повний текст Вчені нарахували шість різновидів коронавірусу.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:50

Тема не раскрыта. СС256, CC258, СС70, CC225, CC300 и.....
leonidseleznev2016
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:05

  leonidseleznev2016 написав:Тема не раскрыта. СС256, CC258, СС70, CC225, CC300 и.....

И стоковый китайский ))
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:21

Re: Вчені нарахували шість різновидів коронавірусу

  leonidseleznev2016 написав:Тема не раскрыта.

Как раз с "темой" всё очень даже круто! Создатели вируса запустили в разных регионах много разных штаммов вирусов и теперь, имея статистику, насколько какая страна (или нация, или генотип, называйте как хотите) подвержена какому штамму вируса, могут создавать вирус под конкретную страну. Честно говоря, мы наблюдаем рождение нового вида оружия массового поражения. Я бы сказал идеального - нет вообще никаких разрушений инфраструктуры, дорог, городов и т.д. Доказать "откуда прилетело" практически не возможно. Да ядерное оружие по сравнению с этим - просто дубина неандертальца против современного автомата.
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