RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
$1 тис., $10 тис., $50 тис...:
FinUpdate підкаже, куди...

$1 тис., $10 тис., $50 тис...: FinUpdate підкаже, куди...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:56

$1 тис., $10 тис., $50 тис...: FinUpdate підкаже, куди...

Пропонуємо до обговорення:
Куди інвестувати $1000 доларів США? Як змусити працювати $10 000? В які активи вкласти $50 000?

Дивися повний текст $1 тис., $10 тис., $50 тис...: FinUpdate підкаже, куди інвестувати у 2020 році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88694
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:56

Как бы вы посоветовали наиболее эффективно распорядиться суммой в 100000 USD?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5771
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:15

Investor_K Инвестируйте в образование детей - это самое эффективное вложение! :)
dnnikolay74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 04.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:34

  Investor_K написав:Как бы вы посоветовали наиболее эффективно распорядиться суммой в 100000 USD?


реєструйтесь на завтрашній (безкоштовний) вебінар і задавайте своє питання!

більш ніж переконаний, спікери, що будуть там володіють на поряди більшими активами і охоче розкажуть що робити вам
:!:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8630
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Тренди МФО після карантину: 6-й випуск серії FinUpdate...
R2 » Чет 04 чер, 2020 17:31
1 269
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2020 17:32
KULANDALE
Законопроєкт про реконструкцію будинків: куди і як...
R2 » Пон 25 тра, 2020 18:32
3 459
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 12:24
blueiceua
FinUpDate: як побудувати бізнес з нуля на OLX
R2 » Вів 19 тра, 2020 16:13
1 350
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 тра, 2020 16:14
Honey

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.