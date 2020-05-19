Куди інвестувати $1000 доларів США? Як змусити працювати $10 000? В які активи вкласти $50 000?
Дивися повний текст $1 тис., $10 тис., $50 тис...: FinUpdate підкаже, куди інвестувати у 2020 році.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 14:56
$1 тис., $10 тис., $50 тис...: FinUpdate підкаже, куди...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст $1 тис., $10 тис., $50 тис...: FinUpdate підкаже, куди інвестувати у 2020 році.
Додано: Сер 10 чер, 2020 14:56
Как бы вы посоветовали наиболее эффективно распорядиться суммой в 100000 USD?
Додано: Сер 10 чер, 2020 17:15
Investor_K Инвестируйте в образование детей - это самое эффективное вложение!
Додано: Сер 10 чер, 2020 17:34
реєструйтесь на завтрашній (безкоштовний) вебінар і задавайте своє питання!
більш ніж переконаний, спікери, що будуть там володіють на поряди більшими активами і охоче розкажуть що робити вам
+50грн !
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