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Як змінились ціни на житло в
новобудовах передмість Києва

Як змінились ціни на житло в новобудовах передмість Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:25

Як змінились ціни на житло в новобудовах передмість Києва

Пропонуємо до обговорення:
Середня ціна на новобудови у передмістях у травні збільшилася.

Дивися повний текст Як змінились ціни на житло в новобудовах передмість Києва.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:25

как изменились цены внедостройках Куйова?
blueiceua
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