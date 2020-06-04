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Шмигаль запевнив, що транш від МВФ не вплине на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 чер, 2020 15:43
Пропонуємо до обговорення:
Транш від МВФ, який отримає Україна, не вплине на пенсійний вік і пенсії.
Дивися повний текст Шмигаль запевнив, що транш від МВФ не вплине на пенсійний вік в Україні
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Додано: Сер 10 чер, 2020 15:43
Космонавт......
Какая должна быть взаимосвязь????
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