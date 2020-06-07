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Суд скасував "низькі" норми
споживання газу без лічильників

Суд скасував "низькі" норми споживання газу без лічильників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:54

Суд скасував "низькі" норми споживання газу без лічильників

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє у "FACEBOOK" Олександр Трохимець.

Дивися повний текст Суд скасував \"низькі\" норми споживання газу без лічильників.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:54

Украинцев як хотят мають фирташи з коломойськими та Ахметов ми словом бандюки. А суди в прислугах
slava19751975v
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