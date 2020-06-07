Про це повідомляє у "FACEBOOK" Олександр Трохимець.
Дивися повний текст Суд скасував \"низькі\" норми споживання газу без лічильників.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 15:54
Суд скасував "низькі" норми споживання газу без лічильників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд скасував \"низькі\" норми споживання газу без лічильників.
Додано: Сер 10 чер, 2020 15:54
Украинцев як хотят мають фирташи з коломойськими та Ахметов ми словом бандюки. А суди в прислугах
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