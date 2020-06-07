Про це повідомляє у "FACEBOOK" Олександр Трохимець.
Дивися повний текст Суд скасував \"низькі\" норми споживання газу без лічильників.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 чер, 2020 15:54
Суд скасував "низькі" норми споживання газу без лічильників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд скасував \"низькі\" норми споживання газу без лічильників.
Додано: Сер 10 чер, 2020 15:54
Украинцев як хотят мають фирташи з коломойськими та Ахметов ми словом бандюки. А суди в прислугах
Додано: Сер 10 чер, 2020 17:13
Кто бы сомневался,что "агенты" ахметова в правительстве,обслуживают интересы ахметова и других олигархов.Циничный беспредел ни чем не отличающийся от попередников.
Додано: Сер 10 чер, 2020 18:39
Это уже просто барыжничество с простых людей во время карантина..... мародёрство в чистом виде, ещё подписанное судьёй. Ему за это отвечать перед Б-ом.
Максимум 3 куб. метра......
|